9 novos filmes de terror recomendados por Kirk Hammett, dos Metallica

Kirk Hammett elencou alguns dos seus filmes de terror favoritos do momento e dos últimos anos em entrevista à “Gibson TV”.

O guitarrista dos Metallica é um conhecido aficionado do género, tendo lançado em 2017 uma exposição intitulada “It's Alive!”, onde mostrou ao grande público a sua coleção pessoal de filmes, posters e, até, guitarras com pinturas influenciadas por alguns desses clássicos.

Veja os trailers dos filmes recomendados por Kirk Hammett:

Um Jogo Entre Amigos (2022)

You Won't Be Alone (2022)

Maldito Vestido (2018)

Vozes Na Escuridão (2018)

The Evil Within (2017)

Foge (2017)

Rigor Mortis (2013)

Tiny Cinema (2022)

Overlord (2018)