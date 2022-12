Puscifer, de Maynard James Keenan (Tool), no festival NOS Alive

Os norte-americanos Puscifer, liderados por Maynard James Keenan, estão confirmados no NOS Alive. A outra banda do líder dos Tool atua no palco principal do festival a 6 de julho de 2023.

Formados em 1995 em Los Angeles, os Puscifer movimentam-se na área do rock experimental, tendo em Maynard James Keenan o seu único membro ‘fixo’. Por lá passaram convidados tão variados como Lisa Germano, Milla Jovovich, Brad Wilk (dos Rage Against the Machine) e até Devo Keenan, filho de Maynard.

Atuamente, a acompanhar Maynard Jame Keenan (voz), estão os multi-instrumentistas Carina Round e Mat Mitchell, bem como - em digressão - Greg Edwards (baixo) e Gunnar Olsen (bateria).

Os Puscifer lançaram quatro álbuns, o último dos quais, “Existential Reckoning”, em 2020.

Os Puscifer juntam-se a um cartaz que já contava com nomes como Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Lizzo, Idles, Red Hot Chili Peppers, entre outros. O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.



Veja o cartaz confirmado até agora: