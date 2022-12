Novidade para o segundo dia do NOS Alive 2023

A banda britânica The Amazons é a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive, atuando no palco Heineken a 7 de julho.

Em 2017, os The Amazons foram eleitos por meios como a “NME” e a “MTV” como uma banda a ter em conta, aliando uma estética indie rock a grandes melodias. O grupo editou já três álbuns de estúdio, sendo que o último, “How Will I Know if Heaven Will Find Me?”, foi lançado em setembro.

Os The Amazons juntam-se a um cartaz que já contava com nomes como Arctic Monkeys, Lizzo, Idles ou Sylvan Esso, entre outros. O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.



Veja o cartaz confirmado até agora: