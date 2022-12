“Não interessa se acham a minha música muito sexual, isso não vos dá o direito de me tocarem”: Kehlani acusa fã de assédio durante concerto

Kehlani relatou nas redes sociais um episódio de assédio que terá vivido durante uma atuação em Manchester, no Reino Unido, esta semana. A artista, que já falou abertamente sobre o facto de ser uma sobrevivente de abusos sexuais, diz que um fã lhe tocou de forma inapropriada enquanto estava a ser escoltada para fora do local onde decorreu a festa pós-concerto.

“Gravei vários vídeos e apaguei-os porque não quero ter um vídeo meu zangada e a chorar de raiva”, começa por escrever a artista numa story de Instagram, “não me interessa se consideram a minha música muito sexual, ou as minhas atuações ou a forma como danço com os meus amigos na discoteca… isso não vos dá o direito de meter as mãos por dentro da minha saia, puxar a minha roupa interior e tocar-me nos genitais enquanto estou a ser escoltada por entre o público depois de atuar”.

A concluir, Kehlani relembra que o facto de ser “uma vítima de abusos sexuais” faz com que este tipo de situações a façam reviver o trauma: “estas coisas dão-me a volta ao estômago”. A voz de ‘Altar’ concluiu, precisamente em Manchester, a digressão do álbum “Blue Water Road”, editado em abril deste ano.