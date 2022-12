John Frusciante no regresso aos Red Hot Chili Peppers: “Às vezes, desato a chorar em palco. Fecho os olhos até me recompor”

John Frusciante abordou o seu regresso aos Red Hot Chili Peppers, confessando que se chega a emocionar em palco. “Tirando um ou dois concertos em salas mais pequenas, todos estes espetáculos foram em espaços onde nunca tínhamos tocado”, começou por explicar em entrevista à revista “Guitar Player”.

“Temos andado a tocar em estádios que levam, normalmente, entre 40 a 60 mil pessoas por noite. É muita gente. A energia é muito intensa. Há uma enorme alegria que é gerada pela audiência, e isso por vezes é demasiado".

A experiência tem mexido consigo: “Tem mesmo que ver com o tamanho dos estádios. Exige muito de ti, especialmente tendo em conta que regressei à banda porque quis dar mais de mim”.

“Ao entrar em palco, há momentos em que me aproximo do microfone para cantar e olhar nos olhos das pessoas, e vejo um casal claramente apaixonado e feliz por estar ali, ou um miúdo felicíssimo, ou uma miúda a saltar, ou uns tipos em círculo… Às vezes, nesses momentos, desato a chorar. Tenho de fechar os olhos e olhar para o chão até me recompor", rematou o músico de 52 anos que em 2019 voltou à banda da qual fez parte da banda entre 1988 e 1992, e de 1998 a 2009.

Recorde-se que John Frusciante irá regressar a Portugal com os Red Hot Chili Peppers em julho, para uma atuação no festival NOS Alive.