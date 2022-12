Os Entre Aspas vão regressar em 2023 como forma de celebrar os 30 anos da edição do álbum de estreia, “Entre S.F.F.”. A banda, liderada por Viviane, está afastada desde 2005, mas interromperá agora essa pausa com a edição de um disco de inéditos e a realização de concertos.

“É um regresso provisório em jeito de celebração que terá lugar apenas durante o ano de 2023”, esclarece a vocalista no comunicado enviado à imprensa, “apesar de a banda não estar no ativo, temos mantido ao longo destes anos uma amizade que fez despertar em nós a vontade de nos voltar a reunir”.

O compositor e guitarrista Tó Viegas acrescenta que este regresso se materializará em “várias iniciativas”, sendo a primeira delas a edição de uma nova versão, “electro-swing”, de ‘Criatura da Noite’, o primeiro single, assinada pelo produtor brasileiro Alê Siqueira, que trabalhou com artistas como Elza Soares, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso ou Mayra Andrade.

“Na primavera, sairá um disco com temas inéditos de um último álbum que não chegou a ser editado, em 2004, devido à suspensão da atividade da banda nessa altura”. No outono, será também divulgado “um documentário sobre o percurso da banda”. No decorrer de 2023, os Entre Aspas vão também regressar aos palcos, estando planeados concertos “um pouco por todo o país”.

‘Criatura da Noite’, ‘Perfume’ e ‘Uma Pequena Flor’ foram algumas das canções que transformaram a banda algarvia numa das mais celebradas dos anos 1990. Entre 1993 e 2001, o grupo editou quatro álbuns de originais e um disco ao vivo, tendo em 2013 saído uma coletânea de êxitos.