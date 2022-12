Depois de uma década afastada, Siouxsie Sioux anunciou que vai regressar aos palcos

Siouxsie Sioux irá dar o seu primeiro concerto desde 2013, no próximo verão.

A artista de 65 anos, que durante vinte anos deu voz à banda Siouxsie and the Banshees, é um dos nomes confirmados para a edição de 2023 do festival Latitude, que se realiza em Suffolk, Inglaterra.

O festival, que terá lugar de 20 a 23 de julho, conta ainda no cartaz com nomes como Pulp, Paolo Nutini ou George Ezra. Siouxsie Sioux subirá ao palco a 22 de julho.

O último concerto da artista teve lugar em 2013 no festival Meltdown, também em Inglaterra, numa edição que teve a curadoria de Yoko Ono. A sua última canção editada, ‘Love Crime’, parte da banda-sonora da série britânica “Hannibal”, data de 2015. Os Siouxsie and the Banshees cessaram atividade em 1996, tendo voltado apenas para uma pequena digressão em 2002, a reboque da edição de um ‘best of’.