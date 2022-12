Concerto de Billie Eilish exibido nos cinemas no início de 2023

O filme que resultou de uma série de concertos que Billie Eilish deu na O2 Arena, em Londres, em junho deste ano, integrados na digressão “Happier Than Ever”, vai chegar às salas de cinema de todo o mundo a 27 de janeiro de 2023. Esta será a versão alongada do filme, com 30 minutos de imagens inéditas, e estará disponível apenas por uma noite no cinema.

Ainda sem salas confirmadas, o comunicado de imprensa avança que os bilhetes serão colocados à venda no dia 21 de dezembro no site BillieAtTheO2.com . Ao longo de 95 minutos, a artista norte-americana apresenta, além das canções do segundo álbum, algumas dos maiores sucessos do seu percurso. “Billie Live at the O2” foi inicialmente transmitido ao vivo e foi, também, recentemente nomeado para os Grammys na categoria de Melhor Filme Musical. É de esperar que, tal como sucedeu com outras transmissões de concertos (de Nick Cave a Metallica ou Roger Waters), este venha também a ser exibido nas salas portuguesas.

“Sempre quis fazer um filme musical que captasse verdadeiramente a energia dos meus concertos”, diz Eilish no comunicado, “estes últimos 16 meses foram muito especiais para mim pelo facto de ter podido regressar à estrada para atuar e partilhar um espaço com tantas pessoas magníficas um pouco por todo o mundo. Este filme é uma experiência visual ao vivo que celebra tudo aquilo que adoro nesta digressão, e acima de tudo, todos aqueles que vieram ver-me. Este é o meu agradecimento”.