Passagem de ano em Lisboa: o programa do réveillon no Terreiro do Paço

A passagem de ano em Lisboa volta a ser celebrada no Terreiro do Paço com atuações de Paulo Gonzo, Cuca Roseta, Bonga, Batukadeiras X, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria, numa festa que pretende celebrar a Lusofonia num cartaz multicultural.

O primeiro a subir ao palco, segundo o comunicado enviado à imprensa, será Paulo Gonzo, que, a partir das 22h30, recordará êxitos como ‘Jardins Proibidos’ ou ‘Dei-te Quase Tudo’. A chegada de 2023, será assinalada com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, ao som de música original criada por Moullinex.

Já na madrugada de 1 de janeiro, sobem ao palco as Batukadeiras X, Bonga, Cuca Roseta, Elida Almeida, Pongo e Samuel Úria, acompanhados em palco por uma banda composta pelos Fogo Fogo, um quarteto de cordas, percussionistas, cavaquinho e sopros. Até às 02h, o coletivo apresentará 23 canções “inspiradas em diversas influências e estilos musicais”, passando pelo fado, funaná, mornas e coladeiras.