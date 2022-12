NOS Alive 2023: confirmado o primeiro nome português

Há mais um nome no cartaz do NOS Alive, o primeiro português: Branko.

O DJ e produtor irá atuar no Palco Heineken, a 8 de julho. O mote será a apresentação ao vivo do seu novo disco, “OBG”, lançado este ano.

Branko junta-se, assim, aos anteriormente confirmados Queens of the Stone Age, Angel Olsen, Tash Sultana e Sam Smith, que também atuarão neste dia. Do cartaz do NOS Alive 2023 fazem ainda parte nomes como Lizzo, Arctic Monkeys ou Red Hot Chili Peppers.



O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.



Veja o cartaz confirmado até agora: