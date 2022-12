LCD Soundsystem homenagearam Angelo Badalamenti com versão do tema de “Twin Peaks”

Os LCD Soundsystem homenagearam Angelo Badalamenti, compositor responsável pela banda-sonora de “Twin Peaks”, falecido no passado domingo, com uma versão do tema do genérico da série do início dos anos 90.

Durante um concerto da residência no Brooklyn Steel, sala de concertos do bairro de Nova Iorque (EUA) de onde a banda é originária, os LCD Soundsystem acrescentaram uma passagem pela canção de Badalamenti, também ele ‘nativo’ de Brooklyn, à sua performance do já clássico ‘New York I Love You But You’re Bringing Me Down'.

O momento foi registado em vídeo por um fã e pode ser visto aqui:

O tema de “Twin Peaks” conheceu também uma versão vocalizada por Julee Cruise, também falecida este ano. Intitula-se ‘Falling’: