Matt Bellamy dos Muse diz ter encontrado inspiração nos Iron Maiden: “O metal esteve sempre lá para nós”

Matt Bellamy revelou que a sonoridade mais pesada do novo álbum dos Muse, “Will Of The People”, foi inspirada por bandas como os Iron Maiden.

“O metal sempre esteve lá para nós”, disse em entrevista à revista “Classic Rock”. “Ao crescer, ouvíamos bandas como os Iron Maiden. Gostávamos mais dos Nirvana, dos Rage Against the Machine ou dos Smashing Pumpkins, mas adorávamos o metal dos anos 80”.

“Os Metallica também foram uma grande influência, mas os Iron Maiden eram britânicos e soavam mais punk. A ‘Phantom Of The Opera’ não soa tão inchada ou clássica como outras canções metal. Há ali algo que soa zangado e assustador”.

Bellamy salientou, também, a sua apreciação pelo guitarrista Yngwie Malmsteen. “Foi uma das pessoas que comecei a ouvir nos anos 90, quando comecei a tocar. Após um bocado, percebi que nunca chegaria ao patamar dele”, brincou.

“Comecei a ouvir pessoas como o [Jimi] Hendrix e o [Kurt] Cobain e senti que conseguia fazer barulho. Não consigo fazer algo preciso e técnico, mas consigo fazer barulho”.