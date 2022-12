Divulgada a causa de morte de Ronnie Turner, filho de Tina Turner

Foram divulgadas as causas de morte de Ronnie Turner, filho de Tina Turner.

Ronnie, de 62 anos, foi visto à porta de sua casa em San Fernando Valley (EUA), na manhã de 8 de dezembro, com dificuldades em respirar. De acordo com o médico legista da área de Los Angeles, o músico sucumbiu a complicações associadas ao cancro do cólon, de que padecia. Também sofria de doença cardiovascular aterosclerótica, que consiste no acumular de placas de colesterol nas paredes das artérias, causando obstrução do fluxo sanguíneo.

Ronnie trabalhou como músico, tendo sido baixista dos Manufactured Funk. Em 1993, fez parte do filme “What's Love Got To Do With It”, biopic sobre a vida de Tina Turner.

Aquando da sua morte, a cantora reagiu à perda do filho com uma mensagem nas redes sociais: “Partiste demasiado cedo. Na minha dor, fecho os olhos e lembro-me de ti”. É o segundo filho que Tina Turner perde, após a morte de Craig Turner, que se suicidou em 2018.