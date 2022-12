Morreu o compositor Angelo Badalamenti

Faleceu aos 85 anos o compositor norte-americano Angelo Badalamenti, avança o “The Hollywood Reporter”. Notabilizou-se na composição de música para cinema, destacando-se as colaborações com o cineasta David Lynch, nomeadamente em filmes como “Veludo Azul” e “Um Coração Selvagem” e na série “Twin Peaks”.

Badalamenti nasceu no bairro nova-iorquino de Brooklyn (EUA) em 1937. Trabalhou como professor de música durante grande parte dos anos 60, tendo nessa década encetado um percurso de arranjador e compositor para nomes como Nina Simone e Shirley Bassey.

O encontro com o realizador de cinema David Lynch levou-o, de forma mais regular, a compor para cinema. Inicialmente contratado como professor de voz de Isabella Rossellini, protagonista feminina do filme “Veludo Azul”, tornou-se compositor e supervisor musical do filme de 1986 de Lynch.

Na condição de um dos colaboradores mais próximos de Lynch, participou na música dos filmes “Um Coração Selvagem” (1990), “Estrada Perdida” (1997), “Uma História Simples” (1999) e “Mulholland Drive” (2001). Compôs também a banda sonora da série “Twin Peaks” (1990), com a qual ganhou um Grammy de Melhor Performance Pop Instrumental por ‘Twin Peaks Theme’. Composta quase integralmente por instrumentais, contava com três canções vocalizadas pela cantora norte-americana Julee Cruise, falecida em junho passado.

Produziu álbuns para Julee Cruise e Marianne Faithfull, tendo trabalhado também com nomes como David Bowie e Pet Shop Boys, e gravado um álbum com Tim Booth, vocalista dos James, “Booth and the Bad Angel” (1996).

Nos anos mais recentes, voltou a “Twin Peaks” em 2017, aquando do ‘reboot’ da série realizada por Lynch, contribuindo com novas composições.

Foi casado durante 54 anos com Lonny Badalamenti, sua esposa à hora da morte, com quem teve uma filha. Morreu em casa, na cidade de Nova Jérsia (EUA), no passado domingo.