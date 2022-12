Morreu Georgia Holt, mãe de Cher

Morreu a atriz Georgia Holt, mãe de Cher. Tinha 96 anos.

A sua morte foi anunciada por Cher, com uma mensagem curta nas redes sociais. Não foram, para já, avançadas as causas do óbito.

Ao longo da sua carreira, Georgia Holt participou em filmes como “A Life Of Her Own” e “Artists and Models”, bem como em séries como “I Love Lucy” ou “The Adventures of Ozzie and Harriet”, tendo-se iniciado como modelo na década de 50.

Em 1980, gravou um disco de música country, “Honky Tonk Woman”, com membros da banda de Elvis Presley. O álbum acabaria por ser lançado apenas em 2013. Também nesse ano, participou ao lado da filha no documentário “Dear Mom, Love Cher”.