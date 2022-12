Iggy Pop elogia os italianos Måneskin: “São muito fortes: têm um vocalista incrível e a baixista é muito boa”

Iggy Pop deixou rasgados elogios aos Måneskin, em entrevista ao “NME”.

O “Padrinho do Punk”, que colaborou com a banda italiana numa nova versão de ‘I Wanna Be Your Slave’, disse dos Måneskin que “são muito fortes”.

“Têm um vocalista incrível e a baixista é muito boa. O guitarrista parece o Joe Perry. E o baterista é inteligente: toca rock mas entende que há pessoas que ouviram música de dança, techno, e então toca em 4/4”, explicou.

“Li uma entrevista com eles em que diziam que começaram a tocar na rua, em Roma, e tinham de lutar com outras bandas por um bom sítio. Dá para perceber que são essas as suas raízes, que fizeram algo juntos na pobreza, o que lhes dá alguma vertigem”.

“Diverti-me muito a colaborar com eles”, continuou. “O vocalista cantou tudo num só take. Achei isso inacreditável”.