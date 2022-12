50 anos de “Harvest”, de Neil Young: um disco criado “como uma coisa acidental”

Sonoros mugidos de vacas sonolentas a pastar enquanto um jipe, serpenteando pelo meio do campo, se aproxima de um celeiro perdido na paisagem. Os dois ocupantes param e dirigem-se para o interior do celeiro. Um deles é Neil Young, não ainda com o atual aspeto de cro-magnon idoso, embora, já nessa altura, em 1971, não fosse impossível antevê-lo. Ele próprio, hoje, não parece muito seguro da sua idade. Falando a propósito da reedição de “Harvest” em curso, diz: “Foi um álbum importante para mim. Há 50 anos, tinha 24, talvez 23 anos, esse álbum marcou uma grande diferença na minha vida.” Na verdade tinha 26 anos (nasceu em novembro de 1945, o disco foi gravado em 1971 e publicado em fevereiro de 1972) e, se também afirma que “é fantástico que tenha resistido tão bem ao tempo”, esse é outro assunto acerca do qual a sua opinião não foi constante: nas liner notes da compilação “Decade” (1977) classificava-o como “uma aberração comercial”.

