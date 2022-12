Morreu Ronnie Turner, filho de Tina Turner

Morreu Ronnie Turner, filho de Tina e Ike Turner, aos 62 anos.

De acordo com o “TMZ”, Ronnie foi visto à porta de sua casa em San Fernando Valley (EUA), na manhã de quinta-feira, com dificuldades em respirar. Acabaria por falecer no local, já depois da chegada dos paramédicos.

Não são conhecidas para já as causas do óbito, mas sabe-se que Ronnie lutava contra um cancro. A cantora já reagiu à perda do filho com uma mensagem nas redes sociais: “Partiste demasiado cedo. Na minha dor, fecho os olhos e lembro-me de ti”.

É o segundo filho que Tina Turner perde, após a morte de Craig Turner, que se suicidou em 2018.