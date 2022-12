Os Limp Bizkit anunciaram uma nova digressão pela Europa, em 2023.

A banda norte-americana, que cancelou a sua presença na edição deste ano do festival de Vilar de Mouros, devido a problemas de saúde de Fred Durst, irá passar por países como o Reino Unido, Alemanha, Áustria e Chéquia. Não foram anunciadas quaisquer datas em Portugal.

A digressão está marcada para os meses de março e abril e contará com Wargasm e Blackgold a fazer as primeiras partes. Confira aqui todas as datas: