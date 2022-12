Cinematic Orchestra em entrevista: “Apaixonei-me instantaneamente pela suavidade dos portugueses. Hoje moro em Lisboa, a apreciar a vida”

Há dois anos, Jason Swinscoe, fundador e timoneiro da Cinematic Orchestra, veio viver para Lisboa com a sua família. Em conversa com a BLITZ, o músico inglês partilhou a sua história de amor com o nosso país, que começou há mais de 20 anos, quando a sua banda foi convidada para musicar um filme mudo de 1929, no âmbito do programa do Porto Capital Europeia da Cultura. O novo disco da Cinematic Orchestra, que se encontra a preparar num estúdio que montou perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, e a popularidade duradoura de ‘To Build a Home’, uma das canções mais usadas em séries e filmes, foram alguns dos temas de uma conversa longa e rica. Segunda-feira a banda atua no Coliseu do Porto; um dia depois no Coliseu de Lisboa.



Está entusiasmado com este regresso aos palcos?

Estou muito entusiasmado. Este ano fui ao festival Super Bock [em Stock], naquelas salas todas da Avenida da Liberdade, e aproveitei para espreitar o Coliseu [de Lisboa] – é um sítio bem fixe! E o primeiro concerto que dei em Portugal foi no Coliseu do Porto, em 2001, com o álbum “Man With a Movie Camera” [inspirado na banda-sonora que a Cinematic Orchestra escreveu para o filme mudo do mesmo nome].



Agora vive em Portugal, certo?

É verdade. Da primeira vez que vim a Portugal, em 2001, o público foi espetacular, tal como a sala e o projeto para o festival de cinema do Porto, que nesse ano foi Capital Europeia da Cultura. Apaixonei-me instantaneamente por Portugal, pela sua gente, pelo ambiente, pela energia e por uma certa suavidade das pessoas. Foi tão maravilhoso que voltámos para dar mais concertos no Porto, em Lisboa, Coimbra e Braga, e continuámos sempre a vir e a adorar este sítio. Eu tinha andado a viajar pelo mundo, morando em Nova Iorque, Los Angeles, Paris. Depois voltei para o Reino Unido e pensei: “OK, acho que chegou a hora de me mudar para Lisboa.” Na verdade, sinto que Portugal tem muitas semelhanças com a Califórnia, sobretudo no que toca ao clima, à cultura, ao mar e à cidade. É muito atraente. E, com o Brexit à espreita, comprei uma casa em Lisboa e dei o salto, já durante a pandemia.

