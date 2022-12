“Celebration Day”: veja o concerto de reunião dos Led Zeppelin, grátis, a partir das 20h

O concerto de reunião que os Led Zeppelin deram em 2007 irá ser disponibilizado gratuitamente, via streaming.

Foi esta a forma encontrada pela banda de celebrar o 15º aniversário daquele que é, até ver, o seu último concerto de sempre.

O espetáculo teve lugar na O2 Arena, em Londres, e contou com a presença de Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, membros originais do grupo. A substituir o falecido John Bonham esteve o filho deste, Jason Bonham.

Intitulado “Celebration Day”, o concerto serviu para homenagear Ahmet Ertegun, co-fundador e presidente da editora Atlantic, falecido um ano antes. Do alinhamento fizeram parte clássicos como ‘Black Dog’, ‘Dazed and Confused’ ou ‘Stairway To Heaven’.

O concerto poderá ser visto no YouTube, a partir das 20h em Portugal continental: