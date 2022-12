Nick Carter, dos Backstreet Boys, acusado de violação

Nick Carter, cantor nos Backstreet Boys, foi acusado de ter violado uma rapariga de apenas 17 anos, após um concerto da ‘boy band’ em Tacoma, Washington (EUA), no ano de 2001.

Uma mulher, identificada como Shannon Ruth, decidiu avançar com um processo judicial contra o cantor. Ruth alega que Carter, então com 21 anos, a escolheu entre um grupo de raparigas que pedia autógrafos, levando-a para o autocarro de digressão e oferecendo-lhe uma bebida alcoólica antes do abuso sexual, reporta a “Billboard”.

A mulher, hoje com 39 anos, afirmou que não avançou mais cedo com uma queixa formal por medo de represálias. Ruth alega ainda que Carter lhe terá passado uma doença sexualmente transmissível. Para além de Shannon Ruth, fazem parte do processo três outras mulheres, que acusam Carter do mesmo crime. Os casos terão ocorrido entre 2003 e 2006.

Contactado pela “Billboard”, um representante de Nick Carter escusou-se a comentar o processo. Porém, fonte próxima do cantor disse ao “TMZ” que tais acusações são “categoricamente falsas”.

Não é a primeira vez que Nick Carter é acusado de crimes de natureza sexual. Em 2017, Melissa Schuman, da banda pop Dream, acusou o cantor de a ter abusado sexualmente em 2003. Carter alegou que a relação entre ambos foi consensual.