Morreu Jet Black, baterista dos Stranglers

Morreu Brian John Duffy, mais conhecido como Jet Black, baterista dos Stranglers. Tinha 84 anos.

A notícia da morte do músico foi avançada por um seu representante. Jet Black faleceu “de forma pacífica” em sua casa, em Gales, no passado dia 6 de dezembro, rodeado por amigos e pela família.

Jet Black foi um dos membros fundadores dos Stranglers, uma das mais impactantes bandas do período punk e pós-punk britânico. Com estes, gravou álbuns como “Rattus Norvegicus”, “No More Heroes” e “La Folie”, vencendo um prémio Ivor Novello pela canção ‘Golden Brown’.

O baixista Jean-Jacques Burnel lamentou, em comunicado, a morte do seu colega de banda. “Após anos a sofrer com problemas de saúde, o Jet está finalmente livre. Ele era uma força da natureza e uma inspiração. Os Stranglers não existiriam sem ele”, disse.

Jet Black deixou de atuar ao vivo com os Stranglers em 2015, devido a problemas respiratórios. No entanto, continuou a ser considerado como membro do grupo até 2018, ano em que anunciou a sua reforma.