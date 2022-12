Lana Del Rey anuncia novo álbum para 2023: ouça o primeiro single

Lana Del Rey anunciou o lançamento de um novo álbum para março de 2023, o nono da sua carreira.

Intitulado “Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd”, o disco sucede a “Blue Banisters” e “Chemtrails Over The Country Club”, ambos de 2021, e é precedido por um novo single, com o mesmo título.

A data de lançamento está marcada para o dia 10 de março, mas já é possível adquirir “Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd” em regime de pré-venda através do website oficial da artista norte-americana.

Ouça aqui o primeiro single: