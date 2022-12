Começa em Braga o último festival do ano: saiba o que esperar do Authentica

A primeira edição do Festival Authentica arranca esta sexta-feira. Pelo Altice Forum, em Braga, passam, até amanhã, artistas como os irlandeses Kodaline, a brasileira Luísa Sonza, os portugueses Dino D'Santiago e Mundo Segundo & Sam The Kid ou os norte-americanos De La Soul, nome histórico do hip-hop.

Aquele que se apresenta como o último festival do ano terá lugar num espaço com quatro palcos: Authentica, Urban, Auditorium e Dance Room, que no total receberão mais de 30 atuações. As portas abrem às 16h30.

Veja aqui o cartaz do festival e os horários de cada concerto:

Palco Authentica

Kodaline -23h40

Luísa Sonza - 22h00

Becky Hill - 20h30

Palco Urban

Profjam - 00h00

Rels B - 22h30

Jimmy P - 21h00

Dino D'Santiago - 19h30

Palco Auditorium

Ghost Hunt - 23h00

Shange - 21h30

Jüra - 20h00

Quadra -18h30

Dance Room

BIIA - 23h45

Rusty - 22h30

Rhythm -21h00

Farofa - 19h00



10 DE DEZEMBRO

Palco Authentica

Rag'n'Bone Man - 23h40

James Bay - 22h00

Nothing But Thieves - 20h30

Palco Urban

De La Soul - 00h00

Mundo Segundo & Sam The Kid - 22h30

Mala Rodríguez - 21h00

Chico da Tina - 19h30

Palco Auditorium

NO!ON - 23h00

Paraguaii - 20h00

Killimanjaro - 21h30

This Penguin Can Fly - 18h30

Dance Room

Oder - 00h00

DJ Firmeza - 22h20

Celeste Mariposa - 20h40

Joff-19h00

Os bilhetes custam 45 euros (bilhete diário) ou 75 euros (passe geral). Os bilhetes VIP custam 80 euros (diário) ou 150 euros (passe geral). Os passes gerais devem ser trocados por pulseiras.

A organização, a cargo da Malpevent, informa ainda que o Festival Authentica será um festival “cashless”, ou seja, que os pagamentos no recinto serão feitos sem dinheiro físico.

Quanto a transportes, haverá um serviço de shuttle com saída do Minho Center para o recinto (que dispõe de cinco parques de estacionamento), pelo preço de 1 euro. A organização apela ao uso de transportes públicos ou partilhados e aconselha a chegada ao recinto atempada.