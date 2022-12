A primeira confirmação para o festival RFM Somnii 2023 é um regresso

O RFM Somnii avançou esta sexta-feira o primeiro nome para a sua edição de 2023: Alok.

O DJ e produtor brasileiro atua a 8 de julho de 2023 na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, depois de já este ano ter sido um dos destaques da programação.

Alok tem 28 milhões de seguidores no Instagram e mais de 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Em 2022, ocupa a posição de 4º melhor DJ do mundo segundo a “DJ Mag”.

De seu verdadeiro nome Alok Achkar Peres Petrillo, o artista nascido em Goiânia há 31 anos está por estes dias no Qatar, onde atuou em eventos associados ao Mundial de Futebol.

Organizado pela MOT – Memories of Tomorrow, o RFM Somnii tem bilhetes à venda com preços a partir de 35 euros.