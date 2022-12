John Frusciante, dos Red Hot Chili Peppers, anuncia álbum duplo a solo

John Frusciante anunciou o lançamento de um novo álbum a solo, o 12º da sua carreira.

O disco, composto por música eletrónica, tem data de lançamento marcada para os primeiros meses de 2023. Existirá em duas versões: “I”, uma edição em vinil com sete faixas, e “II”, adaptado para CD e para formatos digitais, com maior número de canções.

Em declarações publicadas pela “Mixmag”, o guitarrista dos Red Hot Chili Peppers explicou que precisou de “limpar a cabeça” depois de ano e meio a gravar música rock.

“O que me motivou foi fazer da música uma escultura solitária no espaço sonoro. Olhava para imagens de esculturas, e procurava fazer música que comunicasse, simultaneamente, movimento e imobilidade", escreveu.

“A música procura existir apenas. Não tenta manipular ou agarrar o ouvinte. Creio que funciona bem se a ouvirem alto e se focarem nela, mas também pode ser tocada em volumes mais baixos, como pano de fundo”.

O último álbum a solo de Frusciante, “Maya”, foi editado em 2020. Este ano, o músico lançou dois álbuns com os Red Hot Chili Peppers, com os quais visitará Portugal em julho do próximo ano.