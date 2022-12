Jin, dos BTS, vai iniciar o serviço militar obrigatório: “Para evitar problemas, pedimos aos fãs que não visitem o local”

Os representantes do cantor sul-coreano Jin, da banda BTS, pediram aos fãs do artista que não o visitem no local onde, este mês, irá começar a cumprir o serviço militar obrigatório.

A agência explicou, em comunicado, que a cerimónia de entrada de Jin no mundo militar será reservada à família dos recrutas. “Para evitar problemas que possam decorrer de uma grande aglomeração de pessoas, pedimos aos fãs que não visitem o local. Em vez disso, guardem as vossas palavras de apoio e despedida nos vossos corações.”

Na Coreia do Sul, todos os homens aptos dos 18 aos 35 anos têm de cumprir o serviço militar. Os membros da banda BTS beneficiaram de uma exceção, tendo podido adiar esse compromisso até aos 30 anos, idade que Jin, o membro mais velho do grupo, completou este ano. O cantor será assim o primeiro membro dos BTS a cumprir o serviço militar obrigatório, que poderá durar até 21 meses. A banda deve voltar a reunir-se em 2025, quando todos os sete membros tiverem cumprido a mesma obrigação.

Jin lançou, recentemente, o seu primeiro single a solo: ‘The Astronaut’, uma colaboração com os Coldplay.