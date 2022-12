Taylor Swift tem uma nova figura de cera e os fãs não estão contentes: “Parece a Miley Cyrus”

Taylor Swift foi homenageada pelo museu Madame Tussaud do Dubai, que acaba de apresentar a sua figura de cera da cantora norte-americana.

A artista, que este ano lançou o seu décimo álbum “Midnights”, é a primeira personalidade internacional a ganhar uma estátua naquele museu desde a sua abertura, em outubro do ano passado.

Porém, o esforço dos artistas do museu - que construíram a figura à mão - não foi apreciado por todos os fãs de Taylor Swift. “Parece a Myley Cyrus nos Grammys de 2008”, compara alguém. Outros admiradores da norte-americana reconhecem, porém, que esta figura de cera é mais parecida com Taylor Swift do que as anteriores. “É a menos horrível”, sentenciam.