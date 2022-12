Sónia Tavares (The Gift): “O povo português sabe ser muito ingrato. Cristiano Ronaldo será sempre um herói, por mais que se cocem todos”

Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, partilhou nas redes sociais uma mensagem sobre Cristiano Ronaldo que, no decurso da participação de Portugal no Campeonato Mundial de Futebol, tem sido criticado por uns e defendido por outros.

“Faço questão de escarrapachar aqui hoje a cara do Ronaldo, para vos relembrar que o povo português sabe ser muito ingrato”, escreve Sónia Tavares, esclarecendo que não se refere ao facto de, no jogo contra a Suíça, que Portugal venceu por 7-1, o jogador ter começado a partida no banco.

“Será sempre um herói, por mais que se cocem todos. Grande Ronaldo, a minha admiração eterna”, sublinha Sónia Tavares.