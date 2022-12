Morreu Jim Stewart, fundador da Stax, a editora que nos deu Otis Redding e Isaac Hayes

Morreu Jim Stewart, fundador da mítica editora norte-americana Stax. Tinha 92 anos.

A sua morte foi avançada pelo Stax Museum of American Soul Music, não tendo sido adiantadas as causas do óbito. Stewart morreu rodeado pela sua família, na passada segunda-feira.

A Stax foi uma das mais importantes editoras discográficas dos Estados Unidos, sobretudo no que toca à música soul. Por ali passaram nomes como Otis Redding, Isaac Hayes, Booker T. & The MGs, Staple Singers ou Sam & Dave, entre muitos outros.

Ao longo da sua existência, a Stax, e suas subsidiárias, lançaram mais de 300 álbuns de estúdio e 800 singles. A editora acabaria por declarar falência em 1975, tendo renascido nos anos 90 como um museu e um conservatório. Em 2002, Jim Stewart entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.