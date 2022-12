A TV Globo pediu canção a Gonçalo Ramos. A resposta do goleador de Portugal foi: “Até tenho, mas tem alguns palavrões!”

Gonçalo Ramos é o homem do momento no Mundial de Futebol do Catar. Depois de ter contribuído com três golos no jogo contra a Suíça (6-1) que ditou a passagem de Portugal aos Quartos de Final da competição, a reportagem da TV Globo falou com o artilheiro nacional.

“Como fez três golos, pode pedir música no ‘Fantástico’”, pode ler-se no site da cadeia brasileira de comunicação, fazendo-se alusão a um dos programas mais antigos e populares da Globo. O jovem futebolista do Benfica respondeu: ”Até tenho [uma canção para pedir], mas tem alguns palavrões! Então é melhor nem mencionar".

Perante a insistência da reportagem brasileira, Ramos contrapôs: “Outra? A música que metem quando marcamos está boa, pode continuar assim”. A canção é “Casinha”, dos Xutos & Pontapés, tocada no sistema de som cada vez que, numa partida de Portugal, a Seleção das Quinas marca golo.