Em digressão pelos Estados Unidos, os italianos Måneskin atuaram na passada sexta-feira em Nova Iorque, onde fizeram uma versão de ‘Blue Jeans’, tema de Lana Del Rey.

No Hammerstein Ballroom, o grupo quis homenagear a artista norte-americana, com o vocalista Damiano David a referir-se a Lana como alguém que “provou ser possível fazer obras-primas no novo milénio".

Veja aqui a versão dos Måneskin para ‘Blue Jeans’: