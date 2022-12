As Porridge Radio incluem festival Paredes de Coura no seu balanço do ano: “Um dos momentos do verão foi estar no cimo da colina aos berros”

Dana Margolin, a cantora-compositora da banda inglesa Porridge Radio, incluiu a passagem por Paredes de Coura, no passado mês de agosto, no top de melhores concertos a que assistiu este ano.

Em entrevista ao site norte-americano “Brooklyn Vegan”, a britânica afirmou: “Eu e os meus companheiros de banda adoramos o Alex G e ficámos malucos por tocarmos no mesmo festival que ele, em Portugal. Infelizmente tocámos à mesma hora, mas um dos momentos mais eufóricos do verão, para mim, foi apanhar o fim do concerto dele no cimo da colina e cantar as letras, depois do nosso próprio concerto, que também foi muito intenso. E olhar para trás e ver os meus parceiros a fazer o mesmo.”

Na mesma lista, Dana Margolin incluiu concertos de Sharon Van Etten em Nova Iorque, Lorde em Londres ou Nick Cave and the Bad Seeds no Primavera Sound de Barcelona.

1 / 10 1 / 10 rita carmo 2 / 10 2 / 10 rita carmo 3 / 10 3 / 10 rita carmo 4 / 10 4 / 10 rita carmo 5 / 10 5 / 10 rita carmo 6 / 10 6 / 10 rita carmo 7 / 10 7 / 10 rita carmo 8 / 10 8 / 10 rita carmo 9 / 10 9 / 10 rita carmo 10 / 10 10 / 10 rita carmo

Depois do concerto no Vodafone Paredes de Coura, as Porridge Radio voltaram a Portugal recentemente, atuando em Guimarães e em Lisboa, no festival Super Bock em Stock.