“As aves já voam feridas e outras caem ao chão”: 11 grandes canções para salvar o planeta

No Egito sublinhou-se a urgência. Ecoando a preocupação, em Portugal estudantes protestam nas escolas, tomando-as palco para fazerem ouvir a sua mensagem. Na verdade, há décadas que as mais jovens gerações se preocupam com o futuro do planeta. Na década de 60, a cultura hippie que floresceu em São Francisco e depois se espalhou pelo mundo professava um regresso à terra e cantava as maravilhas da harmonia com a natureza. Essa preocupação foi depois bastas vezes inspiração para canções de alerta e protesto que poderiam, elas mesmas, ser novos hinos na luta pela consciencialização dos líderes mundiais de que algo precisa de ser feito. O quanto antes. Apresentamos-lhe 11 temas para escutar enquanto se planta uma árvore, se caminha até aos transportes públicos ou se procura evitar os plásticos quando se vai às compras. Nesta luta da redução da pegada de carbono, cada pequeno gesto conta. E a música não cessa de nos inspirar.

