Sara Tavares: “Com as mazelas que tenho, há coisas na música que não posso fazer. Mas quero fogo para me alimentar”

Cinco anos após o álbum “Fitxadu”, Sara Tavares está de volta com ‘Grog d’Pilha’, canção que traz uma batida diferente à sua música e que se torna a primeira investida de um novo capítulo do seu percurso. Praticamente 30 anos depois de Portugal a ouvir pela primeira vez no programa de talentos “Chuva de Estrelas”, a artista senta-se à conversa com a BLITZ numa entrevista durante a qual fala da política que sempre existiu na sua arte, da falta de representatividade negra no espaço público português e do problema de saúde que lhe prejudica a fala e a impede de tocar guitarra. Sobre aquilo que continua a procurar na música, garante: “Quero fogo para me alimentar. Combustível para o coração e para o espírito”.

