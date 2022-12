Gaspar Varela: “Quando apareceu, o Conan Osíris mudou o rumo da música portuguesa”

Gaspar Varela, membro da banda Expresso Transatlântico, falou no podcast Posto Emissor sobre o single ‘Barquinha’, que conta com a participação, na voz, de Conan Osíris.



“Quando apareceu, o Conan mudou o rumo que a música portuguesa estava a levar”, acredita o guitarrista. “Abriu portas para imensos artistas aparecerem. Desde que criámos a banda que pensámos: e se criássemos uma canção com ele, para trazê-lo para dentro de nossa casa? E acho que ele se safou muito bem’, afirma o jovem guitarrista, que com a sua banda atua este sábado no Musicbox, em Lisboa, tendo Conan Osíris como convidado.

Pode ouvir a história completa a partir dos 7 minutos e 40 segundos: