David Guetta quer que as pessoas entendam como é difícil o trabalho do DJ

David Guetta sente-se “insultado” pelas pessoas que creem que o DJing é um trabalho fácil. Em entrevista ao jornal “Daily Star”, o músico francês afirmou que mesmo a sua família não compreende o seu trabalho.

“Os meus filhos às vezes brincam e dizem: só tens de pôr as mãos no ar durante cinco minutos e podes comprar-nos coisas”, contou. “Mas isso é um insulto. Não percebem tudo o que está por trás disso”.

“As pessoas pensam que estes tipos só estão ali a pôr as mãos no ar, com as pessoas a cantar. Não percebem que lanço um disco em cem porque o meu disco rígido está cheio de discos horríveis”, continuou.



Guetta deixou, ainda, um conselho aos jovens que queiram seguir a carreira de DJ: “As pessoas têm que entender que boa parte das coisas que se veem nas redes sociais são falsas. [Os DJs] São fotografados em carros alugados, em aviões que não os deles”, explicou.

“As miúdas que estão com eles nunca pagaram por um bilhete na vida. Essa vida não existe. Se forem tipos comuns, vão sentir-se como uns falhados, e não podemos viver numa sociedade onde 99% das pessoas acham que são umas falhadas”.