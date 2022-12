Morreu Brad William Henke, ator da série “Orange Is the New Black”

Morreu o ator e antigo atleta norte-americano Brad William Henke, aos 56 anos.

Henke faleceu durante o sono, na passada terça-feira, sem que sejam ainda conhecidas as causas da sua morte.

Depois de abandonar o futebol americano, num percurso como atleta profissional que começou em 1994, Henke enveredou pela carreira de ator, participando em séries como “Orange Is The New Black”, “The Stand”, “CSI” e “Lost”.

Para além da televisão, foi também ator em filmes como “Pacific Rim” e “World Trade Center”.