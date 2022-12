Menina guitarrista de apenas 9 anos toca um conjunto impressionante de canções dos Tool: para ver aqui

Maya Neelakantan é uma jovem guitarrista de apenas 9 anos, que tem nos Tool uma das suas bandas prediletas.

A jovem publicou, no YouTube, um vídeo impressionante onde se diverte quinze canções da banda norte-americana, num medley de dez minutos.

“Demorei muito tempo a fazer isto, e estou agradada com o resultado final”, afirmou. Como cereja no topo do bolo, Maya fê-lo numa guitarra Les Paul que lhe havia sido oferecida por Adam Jones, guitarrista dos Tool, após ter visto a versão que a jovem fez de ‘7empest’.

Veja o vídeo: