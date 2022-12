Cantor Jake Flint morre poucas horas depois do seu casamento

O cantor country Jake Flint morreu esta semana, durante o sono, poucas horas após o seu casamento. Tinha 37 anos.

A sua morte foi confirmada pela sua agente, Brenda Cline. Não foram adiantadas as causas do óbito.

A sua esposa, Brenda Flint, publicou também uma nota nas redes sociais. “Devíamos estar a ver fotografias do casamento, mas em vez disso estou a escolher a roupa com a qual o meu marido será enterrado”, escreveu.

“As pessoas não foram feitas para sentir tamanha dor. O meu coração foi-se e preciso que regresse. Não aguento mais, preciso dele comigo”.

Jake Flint era sobretudo conhecido por canções como ‘Fireline’ e ‘Hurry Up and Wait’, tendo iniciado a sua carreira após descobrir que o pai sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa.

O seu último álbum, “Live and Socially Distanced at Mercury Lounge”, data de junho de 2021. Antes, lançou um álbum homónimo, em 2020, e “I'm Not OK”, em 2016.