Sara Tavares regressa com a canção ‘Grog d’Pilha’: “A letra tem uma ironia que eu não esperava de mim”

‘Grog d’Pilha’ é a nova canção de Sara Tavares, que assim regressa à música em nome próprio cinco anos depois do álbum “FItxadu”. Assente num beat de DJ BeBeDera, a canção começou a nascer há dois anos, como a cantora relatou numa entrevista exclusiva à BLITZ que poderá ler na íntegra no próximo fim de semana.

“Foi numa altura em que eu estava a querer fazer música com beats, tentando continuar o trabalho começado no ‘Fitxadu’”, começa por dizer, “entretanto, o Pedro, o meu manager, surge-me com este beat do DJ BeBeDera e comecei a escrever para ele. Está super diferente. Pus-lhe ali uns baixos, umas guitarras. As guitarras são do Lula’s, de Cachupa Psicadélica, o baixo do Gogui Embaló, músico guineense que tocou uns tempos bem largos na minha banda”.

“Queria que fosse isto a começar a minha vibe nova, porque acho que tem um beat engraçado e uma letra engraçada, com uma ironia que eu não esperava de mim”, acrescenta Sara Tavares, “escrevi o refrão com a Eva Rapdiva e estávamos a falar do amor. ‘Oh baby, baby. Oh grog, oh grog’. Depois, quando comecei a escrever o resto da música, desenvolvi a ideia de: embora o amor perigoso seja sedutor, quando Deus fez o homem quebrou o molde. Porque o homem é capaz de coisas surreais”.

Sobre a letra de ‘Grog d’Pilha’, título inspirado pela bebida cabo-verdiana, diz ainda: “Também canto ‘não sei se é festa, se é política, se é vudu, mas tem gente bonita’. Tem de se ter cuidado com o contrabando do produto: o grog de pilha é um grog mau. Tens de ter cuidado para não beberes um grog que te vai causar uma má bebedeira. Foi um encontro engraçado, sentir que um beat tão forte vinha de um moço chamado DJ BeBeDera”.

Questionada sobre se esta canção poderá abrir o caminho a um novo álbum, a artista responde: “Acabei de vir do estúdio, portanto... Canções, álbum, EP... Não sei. Vou tentando fazer sair as canções com feeling. Agora, tenho outra canção que tenho mesmo vontade de fazer sair. Que sera, sera. Whatever will be, will be”. Recorde-se que, depois de “Fitxadu”, Sara Tavares assinou colaborações com Slow J na canção ‘Também Sonhar’ e Moullinex em ‘Minina di Céu’.