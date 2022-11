Todos os concertos marcados para 2022 (e 2023) em Portugal

MISTY FEST

Lisa Gerrard & Jules Maxwell: Theatro Circo, Braga, 29 de novembro / Centro de Artes do Espetáculo, Portalegre, 30 de novembro

Tigran Hamasyan: Casa da Música, Porto, 5 de dezembro / Centro Cultural de Belém, Lisboa, 6 de dezembro



AGIR

Teatro São Luiz, Lisboa, 29 de novembro



TERESA SALGUEIRO

Teatro Sá da Bandeira, Porto, 30 de novembro



SÉTIMA LEGIÃO

Culturgest, Lisboa, 1 e 2 de dezembro



PLUTO

Carmo 81, Viseu, 2 de dezembro

Teatro Narciso Ferreira, Famalicão, 3 de dezembro



SURMA

Teatro José Lúcio Da Silva, Leiria, 6 de dezembro

Gnration, Baga, 10 de dezembro

Novo Ático (Coliseu Do Porto), Porto, 11 de dzembro

Gretua, Aveiro, 16 de dezembro

Culturgest, Lisboa, 17 de dezembro



MÁRCIA

Teatro Tivoli, Lisboa, 7 de dezembro



FESTIVAL AUTHENTICA

Altice Forum Braga, 9 e 10 de dezembro

9 de dezembro

Palco Authentica

Kodaline

Luísa Sonza

Becky Hill

Palco Urban

Rels B

Profjam

Jimmy P

Dino D’Santiago

Palco Auditorium

Ghost Hunt

Shange

Jüra

Quadra

Dance Room

BIIA

Rusty

Rhythm

Farofa

10 de dezembro

Palco Authentica

Rag’n’Bone Man

James Bay

Nothing But Thieves

Palco Urban

De La Soul

Mundo Segundo & Sam The Kid

Mala Rodriguez

Chico da Tina

Palco Auditorium

NO!ON

Paraguaii

Killimanjaro

This Penguin Can Fly

Dance Room

Order

Firmeza

CelesteMariposa

Joff



EVANESCENCE

Campo Pequeno, Lisboa, 12 de dezembro

THE CINEMATIC ORCHESTRA

Coliseu do Porto, 12 de dezembro

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 13 de dezembro



2023

MICHAEL BUBLÉ

Altice Arena, Lisboa, 27 e 28 de janeiro



POLO NORTE

Coliseu de Lisboa, 28 de janeiro

VALETE

Coliseu de Lisboa, 3 de fevereiro

Coliseu do Porto, 4 de fevereiro



EROS RAMAZOTTI

Altice Arena, Lisboa, 3 e 4 de fevereiro



AND ALSO THE TREES

Hard Club, Porto, 3 de março

RCA, Lisboa, 4 de março



T-Rex

Coliseu de Lisboa, 4 de fevereiro

Coliseu do Porto, 11 de março

BRING ME THE HORIZON

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 15 de fevereiro



INTERPOL

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 16 de fevereiro



BULLET FOR MY VALENTINE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa,18 de fevereiro

PAULINO VIEIRA

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de fevereiro



WET BED GANG

Campo Pequeno, Lisboa, 25 de fevereiro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 4 de março



VILLE VALO

Capitólio, Lisboa, 26 de fevereiro

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

BÁRBARA TINOCO

Campo Pequeno, 11 de março de 2023

Pavilhão Rosa Mota, 25 de março de 2023



PIXIES

Campo Pequeno, Lisboa, 13 de março



ROGER WATERS

Altice Arena, Lisboa, 17 e 18 de março



SHAME

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 18 de março



JAMIE CULLUM

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de março

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de março



ROBBIE WILLIAMS

Altice Arena, Lisboa, 27 de março



TREMOR

São Miguel, Açores

De 28 de março a 1 de abril

Confirmados:



Angel Bat Dawid

Bia Maria

Ella Minus

Fado Bicha

Flipping Candy

Vaiapraia

III Considered



dEUS

Coliseu de Lisboa, 2 de abril



BILL CALLAHAN

Teatro Tivoli, Lisboa, 14 de abril

Theatro Circo de Braga, 15 de abril



PEDRO SAMPAIO

Altice Arena, Lisboa, 14 de abril

Altice Forum Braga, 16 de abril

CALUM SCOTT

Capitólio, Lisboa, 22 de abril

THE MISSION

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 27 de abril

Hard Club, Porto, 28 e 29 de abril



BIG THIEF

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 29 de abril



D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio

Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, 19 de maio

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira, 3 de junho

ADRIANA CALCANHOTTO

Convento São Francisco, Coimbra, 24 de maio

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 26 de maio

Cine-Teatro de Estarreja, 27 de maio

Teatro Micaelense, Ponta Delgada, 29 de maio

Casa da Música, Porto, 31 de maio

Teatro das Figuras, Faro, 23 de junho



EZRA FURMAN

Hard Club, Porto, 5 de junho

Capitólio, Lisboa, 6 de junho



YES

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio

COLDPLAY

Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



MAROON 5

Passeio Marítimo de Algés, 13 de junho

MÖTLEY CRÜE E DEF LEPPARD

Passeio Marítimo de Algés, 23 de junho



RAMMSTEIN

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho



NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



6 de julho: Black Keys (Palco NOS)

7 de julho: Idles e Lizzo (Palco NOS)

8 de julho: Angel Olsen (Palco Heineken)



COOL JAZZ

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Lionel Richie, 8 de julho

Kings of Convenience: 19 de julho

Snarky Puppy: 20 de julho

Norah Jones: 29 de julho



SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho



MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia, de 14 a 16 de julho

14 de julho: Da Weasel