“No concerto da Tina Turner dissemos que não precisávamos de nada. ‘Nada? Peçam tudo o que quiserem.’ Então queremos águas e sumos”

Hernâni Miguel, produtor executivo da coletânea “Rapública”, que há 28 anos ajudou a impulsionar o hip-hop nacional, recordou, no podcast Posto Emissor, o dia em que os grupos presentes no disco subiram ao palco do Estádio do Restelo, em Lisboa, para atuar na primeira parte do concerto de Tina Turner.

“Fomos convidados para ir ao concerto da Tina Turner, no Restelo. Correu muitíssimo bem. Fomos muito bem tratados e o tour manager era um tipo engraçadíssmo", relembra, “chegou ao pé de nós e perguntou: 'Então de que é que vocês precisam? Dissemos que não precisávamos de nada. ‘Nada? Peçam tudo o que quiserem’. Então queremos águas e sumos. Foi-se embora a rir”.

Ouça a resposta completa a partir dos 14 minutos e 10 segundos.