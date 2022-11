Madonna partilha foto de família que mostra os 6 filhos: “É por isto que me sinto grata”

Madonna partilhou, no Instagram, uma série de fotografias do seu Dia de Ação de Graças, que passou ao lado dos seis filhos.

Com a legenda “é por isto que me sinto grata”, a “Rainha da Pop” mostrou-se ao lado de Lourdes Leon (hoje com 26 anos), Rocco Ritchie (22), David Banda (17), Mercy James (16) e das gémeas Stella e Estere (10).

O encontro de família, sendo que esta foi a primeira fotografia que Madonna partilhou ao lado de todos os seus filhos, mereceu vários comentários carinhosos da parte de nomes como Diplo ou Debbi Mazar. veja aqui: