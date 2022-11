Hernâni Miguel: “O Mundial de Futebol foi vendido para limpar a imagem do Catar”

Hernâni Miguel, produtor executivo do álbum “Rapública”, que 28 anos depois de ser editado chega finalmente em vinil e às plataformas de streaming, deu no Posto Emissor a sua opinião sobre o polémico Campeonato Mundial de Futebol, que decorre neste momento no Catar. "O Mundial foi vendido para limpar a imagem do Catar”, defende o também ex-jogador de futebol federado.

“É importante que as pessoas se manifestem. E qual é o melhor palco para se manifestarem? É lá. Porque toda a gente vê", defende, antes de acrescentar: “é pena é que aquele ninho de víboras do Blatter e do Platini e daquela gente toda tenha sido tão baixo, mas já que estamos lá, temos que contestar”.

Ouça a resposta completa a partir dos 59 minutos e 48 segundos.