Gilberto Gil foi insultado por adepto brasileiro no Mundial de Futebol do Catar

Gilberto Gil foi alvo de insultos por parte de um adepto brasileiro, apoiante do ainda presidente em exercício do Brasil, Jair Bolsonaro, durante o Mundial de Futebol do Catar.

O caso foi narrado por uma das filhas do músico, a cantora Preta Gil, nas redes sociais. “O meu pai e a Flora [Gil, esposa de Gilberto] foram agredidos verbalmente por um bolsonarista violento e assustador. Pensamos da mesma forma no que toca a conviver com o diferente, estamos acostumados, e tentamos de forma muito civilizada essa convivência sem nos sentirmos ameaçados e tão pouco ameaçar”, escreveu.

Também nas redes, acabariam por ser publicados vídeos a corroborar a história de Preta Gil. “Eu, o meu pai e a Flora jamais iríamos atacar ou insultar gratuitamente um bolsonarista. Nem todo o eleitor do Bolsonaro é a escória da humanidade, mas infelizmente esse é. O que ele fez com o meu pai foi tão agressivo, tão nojento, que devemo-nos revoltar!”, completou.

Mais tarde, Gilberto Gil - que foi Ministro da Cultura de Lula da Silva, recentemente eleito presidente - partilhou ele próprio um vídeo onde faz referência ao caso, e onde agradece aos fãs “pela corrente de solidariedade”. Veja aqui: