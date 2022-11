Hernâni Miguel: “Costumo brincar com os meus amigos africanos, dizendo que sou um afro-europeu. O Dino D’Santiago é um euro-africano”

Hernâni Miguel, produtor executivo do histórico álbum de hip-hop “Rapública” e ex-manager dos Da Weasel, fala no Posto Emissor sobre a falta de representatividade negra em Portugal.

“Na televisão, nas rádios ou no parlamento eu não vejo presença preta. Algo não está bem ainda, mas temos de lutar”, defende, “costumo brincar com os meus amigos africanos, dizendo que sou um afro-europeu. O Dino D'Santiago é um euro-africano. Brinco com isso, mas o que eu sinto é que as oportunidades não são para todos”.

Ouça a resposta completa a partir dos 19 minutos e 34 segundos.