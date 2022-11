Hernâni Miguel: “Com o ‘Rapública’ pela primeira vez há um disco de pretos em Portugal”

Hernâni Miguel, produtor executivo do álbum “Rapública”, fala no podcast Posto Emissor sobre o impacto do disco de 1994, pioneiro do hip-hop em Portugal, agora editado pela primeira vez em vinil e disponibilizado nas plataformas de streaming.

“O ‘Rapública’ tem muitas coisas interessantes. Uma delas é que, pela primeira vez, tens um disco de pretos em Portugal.”, começa por dizer, “é um disco que tem a possibilidade de expressar qualquer coisa, como ‘só queremos ser iguais’. Depois, [mostra] que no meio do gueto não vivem só pretos. Também lá vivem brancos”.

Ouça a resposta completa a partir dos 55 minutos e 55 segundos.