Robert Smith reage a greve de comboios no mesmo dia que grande concerto dos Cure: “O que podemos nós fazer além de derrubar o governo?”

Robert Smith reagiu à notícia de que os trabalhadores ferroviários do Reino Unido poderão anunciar uma greve para o mesmo dia de um concerto dos Cure no Estádio de Wembley, um dos maiores que o grupo dará em 2022.

O Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários, Marítimos e de Transporte anunciou uma série de ações de luta para os meses de dezembro e janeiro, com início a 13 de dezembro, data do último de três concertos que os Cure darão em Wembley.

Estima-se que cerca de 40 mil trabalhadores adiram à greve. O Sindicato exige melhores salários e melhores condições de trabalho.

No Twitter, Smith reagiu com uma ponta de ironia: “Que podemos nós fazer, além de derrubar este governo nas próximas duas semanas? Estou aberto a sugestões”, escreveu. O líder dos Cure pareceu fazer alusão ao comunicado do Sindicato, que pediu à população para “direcionar a sua raiva e frustração ao governo”.